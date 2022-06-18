В Черном море россияне держат наготове 20 крылатых ракет — ОК Юг 18 июня, 17:37 Цей матеріал також доступний українською Корабли Черноморского флота РФ (Фото:Военно-морской флот РФ/Facebook)

Оккупанты в Черном море держат в готовности к применению 20 крылатых ракет типа Калибр.

Об этом сообщает в Facebook оперативное командование Юг.

«Корабельная группировка вражеского флота не претерпела за ночь перемен, продолжает держаться на безопасном для себя расстоянии от берега, чтобы не подвергаться очередному удару. Тем не менее, менее 2️0 крылатых ракет типа Калибр в готовности к применению по Украине», — говорится в сообщении.

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В ОК Юг отмечают, что российская десантная операция пока не вероятна, но и не исключена.

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