В Черном море Россия удерживает три носителя крылатых ракет — командование Юг 16 июня, 16:21 Цей матеріал також доступний українською Российский военный корабль в Черном море (Фото:REUTERS/Alexey Pavlishak)

В Черном море Россия удерживает три носителя крылатых ракет, сообщила руководитель пресс-центра сил охраны и обороны оперативного командования Юг Наталья Гуменюк.

Во время брифинга в четверг, 16 июня, она уточнила, что речь идет о двух надводных кораблях и одной подводной лодке.

«В Черном море сейчас находится корабельная группировка вражеского флота в составе трех носителей крылатых ракет: это две надводные корабли и одна подводная лодка. Также готовы два больших десантных корабля. Легкий шторм не позволяет даже говорить о десантной операции, но отчаянность нашего врага такова, что возможно все. Мы готовы к любым событиям», — заявила она.

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По ее словам, под давлением украинских контрнаступательных действий на Херсонщине и Николаевщине войска РФ достаточно скованы в своих действиях.

«Основная тактика — это контрбатарейная, то есть, проводится постоянный обстрел территорий. Создается впечатление, что они пытаются создать иллюзию своего присутствия даже уже в освобожденных территориях, обстреливают мирные населенные пункты, поджигают сельскохозяйственные поля после этих обстрелов», — объяснила Гуменюк.

13 июня спикер Минобороны Украины Александр Мотузяник заявил, что в Черном море находятся шесть российских кораблей с возможным суммарным ракетным залпом до 36 ракет.

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