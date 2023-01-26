В Черном море Россия удерживает четыре носителя ракет типа Калибр 26 января, 23:54 Корабли РФ в Черном море (Фото:Минобороны РФ)

Россия удерживает в Черном море на боевом дежурстве 11 кораблей, из них четыре — носители крылатых ракет Калибр.

Об этом сообщили в пресс-службе Военно-морских сил ВСУ.

Общий залп составляет около 20 ракет.

По данным ВМС, в Азовском море РФ продолжает контролировать морские коммуникации, удерживая на боевом дежурстве два корабля.

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В Средиземном море находится 10 вражеских кораблей, из них пять являются носителями Калибровс общим залпом 72 ракеты.

Украина подверглась новой массированной атаке РФ: после ночных ударов иранскими дронами утром 26 января Россия обстреляла Киев и другие регионы Украины крылатыми ракетами.

