В Черном море Россия удерживает четыре носителя ракет типа Калибр

26 января, 23:54
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Корабли РФ в Черном море (Фото:Минобороны РФ)

Корабли РФ в Черном море (Фото:Минобороны РФ)

Россия удерживает в Черном море на боевом дежурстве 11 кораблей, из них четыре — носители крылатых ракет Калибр.

Об этом сообщили в пресс-службе Военно-морских сил ВСУ.

Общий залп составляет около 20 ракет.

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По данным ВМС, в Азовском море РФ продолжает контролировать морские коммуникации, удерживая на боевом дежурстве два корабля.

Видео дня

В Средиземном море находится 10 вражеских кораблей, из них пять являются носителями Калибровс общим залпом 72 ракеты.

Украина подверглась новой массированной атаке РФ: после ночных ударов иранскими дронами утром 26 января Россия обстреляла Киев и другие регионы Украины крылатыми ракетами.

Редактор: Евгений Василенко

Теги:   Россия Российская агрессия Черное море Война России против Украины Калибр

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