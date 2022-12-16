В Черном море Россия держит восемь крылатых ракет Калибр — ВМС

16 декабря, 13:44
Поделиться:
Российский военный корабль (Фото:Минобороны РФ)

Российский военный корабль (Фото:Минобороны РФ)

Россия по состоянию на 16 декабря держит в Черном море на боевом дежурстве восемь своих кораблей, среди них один носитель крылатых ракет Калибр с общим залпом в восемь ракет.

Об этом сообщают Военно-морские силы Вооруженных Сил Украины.

Там также уточнили, что в Средиземном море РФ удерживает девять кораблей, из них пять носителей ракет Калибр. В Азовском море еще два корабля на боевом дежурстве. Общий залп — 72 ракеты.

Видео дня

«В Азовском море враг продолжает контролировать морские коммуникации, удерживая на боевом дежурстве два корабля; в Средиземном море — девять вражеских кораблей, из них пять носителей крылатых ракет Калибр, общий залп — 72 ракеты», — говорится в сообщении.

С утра пятницы, 16 декабря, Россия уже выпустила по территории Украины более 60 ракет. Целями РФ стали энергообъекты во многих областях.

Редактор: Евгений Василенко

Теги:   Российская агрессия Корабль Черное море Война России против Украины Калибр

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
poster
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала НВ

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X