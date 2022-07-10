В Черном море Россия держит наготове более 15 крылатых ракет — ОК Юг 10 июля, 07:11 Российский корабль (иллюстративное фото) (Фото:mil.ru)

Российская корабельная группировка в Черном море держит более 15 крылатых ракет, готовых к запуску по Украине.

Об этом сообщает в Facebook ОК Юг.

Отмечено, что в Черном море, на страже северо-западной его части оккупанты оставили два корабля с более чем полутора десятков ракет типа Калибр, а также три больших десантных корабля.

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«Не подвергайте себя опасности, воздерживайтесь от посещения закрытых участков побережья, критически воспринимайте информацию и оперативно реагируйте на сигналы воздушной тревоги», — говорится в сообщении.

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