В Черном море Россия увеличила свою корабельную группировку вдвое — командование Юг 27 февраля, 22:47 Российские военные корабли (Фото:Минобороны России/Facebook)

В понедельник, 27 февраля, российская армия увеличила свою корабельную группировку в Черном море. Сейчас там зафиксировано два ракетоносителя.

Об этом сообщает оперативное командование Юг.

«Корабельная группировка врага в Черном море увеличена вдвое, в настоящее время 12 кораблей продолжают пребывание на безопасном расстоянии от контролируемого Украиной берега», — говорится в сообщении.

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Среди них уже два подводных ракетоносителя, а это восемь Калибров и три больших десантных корабля, объяснили в ведомстве.

«Угроза ракетных атак остается актуальной, враг продолжает разведывательную деятельность и поиск новой тактики действий», — добавили в командовании.

Ранее командующий Военно-Морскими Силами ВСУ вице-адмирал Алексей Неижпапа заявил, что корабли страны-террориста России боятся заходить в «серую зону» в украинском Черном море.

