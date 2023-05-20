Общий залп — восемь Калибров. В ОК Юг сообщили, сколько ракетоносителей оккупанты вывели в Черное море

20 мая, 21:15
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ОК Юг призвало украинцев не игнорировать сигналы тревоги (Фото:Military News Agency/Handout via REUTERS)

ОК Юг призвало украинцев не игнорировать сигналы тревоги (Фото:Military News Agency/Handout via REUTERS)

На боевом дежурстве в Черном море Российская Федерация держит два ракетоносителя, которые имеют восемь ракет Калибр.

Об этом сообщает Оперативное командование Юг в Facebook.

«Враг увеличил количество ракетоносителей в Черном море вдвое: сейчас на боевом дежурстве два подводных ракетоносителя, снаряженные восемью «Калибрами», — говорится в сообщении.

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В ОК Юг передали, что учитывая усиление разведывательной вражеской активности с помощью беспилотников и имеющуюся информацию о вероятной готовности вражеской авиации к применению, стоит быть внимательными к сигналам воздушной тревоги.

Силы ПВО во время очередной ночной атаки в субботу, 20 мая, сбили все 18 дронов типа Shahed, которые россияне направили на Киевскую область. Еще два Шахеды украинские защитники уничтожили вечером на восточном направлении.

Редактор: Дарья Балагурчик

Теги:   Черное море Ракеты Война России против Украины Калибр юг

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