Россия увеличила количество ракетоносителей в Черном море, общий залп может составлять 16 Калибров

3 февраля, 09:27
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Россия вывела в Черное море два ракетоносителя (Фото:Владислав Назаров/Telegram)

Россия вывела в Черное море два ракетоносителя (Фото:Владислав Назаров/Telegram)

Россия вывела в Черное море десять кораблей. На боевом дежурстве находятся два ракетоносителя, на данный момент общий залп может составлять 16 Калибров.

Об этом сообщил спикер оперативного командования Юг полковник Владислав Назаров в Telegram.

«На фоне активизации разведывательных вражеских беспилотников просматривается подготовка к ракетным ударам. Не исключена и массированная ракетная атака с применением авиации», — написал он.

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В настоящее время среди 10 кораблей врага два надводных носителя Калибров, общий залп которых может составлять 16 ракет.

Назаров попросил украинцев не игнорировать сигналы воздушной тревоги.

«О подозрительных лицах, фиксирующих объекты критической инфраструктуры, военные и другие стратегические объекты немедленно сообщайте в компетентные органы», — добавил спикер оперативного командования Юг.

https://www.youtube.com/embed/jCe1IV1mNGw
Редактор: Дарья Балагурчик

Теги:   Черное море Ракеты Война России против Украины Калибр юг

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