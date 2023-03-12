Жителей Одессы предупреждают о минной опасности из-за шторма в Черном море 12 марта, 10:03 Черное море (Фото:Одесский городской совет/Telegram)

В воскресенье, 12 марта, в Черном море наблюдается шторм. Жителей Одессы и области предупредили о минной опасности.

Об этом сообщила пресс-служба горсовета Одессы в Telegram.

Отмечается, что в Одессе без осадков, однако фиксируются шквальные порывы ветра.

"Ветер северо-западный, 9-14 м/с, утром порывы 15-18 м/с", - говорится в сообщении.

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Поэтому в Черном море наблюдается шторм. Подобные погодные условия повышают минную опасность. Вражеские взрывоопасные предметы могут дрейфовать вдоль побережья.

Также существует угроза детонации мин и выбрасывания на берег.