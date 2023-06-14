Оккупанты увеличили количество ракетоносителей в Черном море 14 июня, 01:22 Российский военный корабль (Фото:Gibdan1/Twitter)

Российские оккупанты увеличили корабельную группировку ракетоносителей в Черном море.

Об этом заявил спикер ОК Юг Владислав Назаров.



Несмотря на штормовую погоду, враг вывел на боевое дежурство в Черном море 2 надводных ракетоносителя, к которым впоследствии присоединился еще один, подводный.

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По информации оперативного командования Юг, суммарный залп Калибров увеличен до 20. Уровень ракетной угрозы остается очень высоким.

«На примере трагедии в Кривом Роге очевидно, что враг способен коварно атаковать абсолютно мирные гражданские объекты», — говорится в сообщении.

Людей призывают не игнорировать предупреждение о воздушной тревоге и переходить в укрытие.