Оккупанты увеличили количество ракетоносителей в Черном море
Российский военный корабль (Фото:Gibdan1/Twitter)
Российские оккупанты увеличили корабельную группировку ракетоносителей в Черном море.
Об этом заявил спикер ОК Юг Владислав Назаров.
Несмотря на штормовую погоду, враг вывел на боевое дежурство в Черном море 2 надводных ракетоносителя, к которым впоследствии присоединился еще один, подводный.
По информации оперативного командования Юг, суммарный залп Калибров увеличен до 20. Уровень ракетной угрозы остается очень высоким.
«На примере трагедии в Кривом Роге очевидно, что враг способен коварно атаковать абсолютно мирные гражданские объекты», — говорится в сообщении.
Людей призывают не игнорировать предупреждение о воздушной тревоге и переходить в укрытие.