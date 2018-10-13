13 октября 2018, суббота

В Черном море, недалеко от побережья Крыма, затонул теплоход

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Судно полностью затонуло
Фото: pixabay

Судно полностью затонуло

В субботу, 13 октября, в Черном море затонул панамский сухогруз. Это произошло в 80 километрах от побережья Крыма в пределах, патрулируемых севастопольским спасательным центром.

Об этом сообщает Интерфакс.

"В 6:43 по Москве оперативный дежурный получил сообщение от морского спасательного центра Севастополя о том, что в пределах их спасательного района получен сигнал бедствия. Капитан теплохода под флагом Панамы сообщил, что судно находится в опасном состоянии и попросил снять экипаж", - сказано в сообщении.

Судно полностью затонуло.

Известно, что греческий танкер забрал с судна, терпящего бедствие, восьмерых членов экипажа: двоих граждан Турции и шестерых граждан Азербайджана.

 

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