Количество ракетоносителей в Черном море уменьшилось, общий залп — до 12 Калибров — ВМС 2 апреля, 14:36 Запуск российской ракеты (Фото:Радио Свобода)

По состоянию на 12.00 2 апреля в Черном море на боевом дежурстве находятся пять российских кораблей, среди них — два ракетоносителя с общим залпом до 12 крылатых ракет Калибр.

Об этом сообщили Военно-морские силы ВСУ.

Отмечается, что в Азовском море находится один вражеский корабль, а в Средиземном – до семи российских кораблей, из них три носителя Калибров, общий залп до 20 ракет;

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Как отметили ВМС Украины, за последние сутки в интересах России проход по Керчь-Еникальскому проливу совершили: до Азовского моря — шесть судов, из них одно судно продолжило движение в направлении пролива Босфор;

«РФ продолжает нарушать Международную конвенцию по охране человеческой жизни на море 1974 г. (SOLAS), выключая системы автоматической идентификации (AIS), на гражданских судах в акватории Азовского моря», — отметили украинские военные.

Ранее спикер Одесской ОВА Сергей Братчук сообщал, по состоянию на утро 2 апреля Черном море на боевом дежурстве находились три российских ракетоносителя с общим залпом 20 Калибров.