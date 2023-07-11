В Черное море россияне вывели субмарину с четырьмя Калибрами, уровень ракетной угрозы повышается — ОК ЮГ 11 июля, 16:33 Враг увеличил корабельную группировку в Черном и Азовском морях (Фото:Минобороны РФ)

Страна-агрессор Россия во вторник, 11 июля, вывела в Черное море подводный ракетоноситель с четырьмя ракетами типа Калибр.

Об этом сообщает пресс-служба Оперативного командования Юг в Facebook.

«В Черное море враг вывел на боевое дежурство подводный ракетоноситель, снаряженный четырьмя ракетами типа Калибр», — говорится в сообщении.

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Командование призывает украинцев быть внимательными к сигналам оповещения и реагировать на воздушные тревоги оперативно.

«Уровень ракетной угрозы явно повышается», — добавила пресс-служба.

Ранее спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат говорил, что ежемесячно войска РФ выпускают по населенным пунктам Украины около 100 ракет.