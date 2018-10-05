05 октября 2018, пятница

В Чернобыльской зоне запустили первую солнечную электростанцию

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Первая солнечная электростанция в Чернобыльской зоне
EPA

Первая солнечная электростанция в Чернобыльской зоне

В Чернобыльской зоне ввели в эксплуатацию первую солнечную электростанцию, которая расположена напротив накрытого реактора.

Об этом сообщает Reuters.

Комплекс построен на территории, которая остается в значительной степени непригодной для проживания и где посетителей сопровождают гиды с измерителями излучения.

Директор компании Solar Chernobyl LLC Евгений Варягин подчеркнул, что этот объект является единственной солнечной электростанции находящаяся в 100 метрах от ядерного реактора, который взорвался в 1986 году.

Солнечная станция мощностью один мегаватт является совместным проектом украинской компании Родина и немецкой Enerparc AG стоимостью около 1 миллиона евро ($1,15 миллиона) и пользуется льготными тарифами.

Впервые с 2000 года, когда окончательно была остановлена Чернобыльская атомная электростанция, на этой территории будет производиться электроэнергия.

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