В Чернобыльской зоне спасли лося, застрявшего в водоеме между блоками АЭС - видео

Сотрудники Госслужбы по чрезвычайным ситуациям спасли в Чернобыльской зоне отчуждения дикого лося.
Как сообщает ТСН, животное залезло в водоем между двумя блоками АЭС и не могло оттуда выбраться.
Попавшего в ловушку лося заметили туристы, которые и вызвали спасателей.
В итоге местным пожарным удалось успешно достать его из водоема с помощью лодки.
Сейчас животное оправляется от пережитого стресса под присмотром своих спасателей.
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