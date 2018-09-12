В Чернобыльской зоне спасли лося, застрявшего в водоеме между блоками АЭС - видео

Сотрудники Госслужбы по чрезвычайным ситуациям спасли в Чернобыльской зоне отчуждения дикого лося.

Как сообщает ТСН, животное залезло в водоем между двумя блоками АЭС и не могло оттуда выбраться.

Попавшего в ловушку лося заметили туристы, которые и вызвали спасателей.

В итоге местным пожарным удалось успешно достать его из водоема с помощью лодки.

Сейчас животное оправляется от пережитого стресса под присмотром своих спасателей.