12 сентября 2018, среда

В Чернобыльской зоне спасли лося, застрявшего в водоеме между блоками АЭС - видео

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Местные пожарные спасли животное с помощью лодки
Скриншот

Местные пожарные спасли животное с помощью лодки

Сотрудники Госслужбы по чрезвычайным ситуациям спасли в Чернобыльской зоне отчуждения дикого лося.

Как сообщает ТСН, животное залезло в водоем между двумя блоками АЭС и не могло оттуда выбраться.

Попавшего в ловушку лося заметили туристы, которые и вызвали спасателей.

В итоге местным пожарным удалось успешно достать его из водоема с помощью лодки.

Сейчас животное оправляется от пережитого стресса под присмотром своих спасателей.

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