12 ноября 2018, понедельник

В Чернобыльской зоне четверо иностранцев пострадали при столкновении авто с лосем

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В результате столкновения автомобиль перевернулся на крышу
Фото: ГСЧС

В результате столкновения автомобиль перевернулся на крышу

В Киевской области в районе Чернобыльской зоны отчуждения автомобиль Renault Duster столкнулся с лосем, в результате пострадали четыре человека, дикое животное погибло.

Как сообщили в областной полиции и спасательной службе, лось внезапно выбежал на проезжую часть дороги Чернобыль-Славутич в районе КПП Парышев. В результате столкновения автомобиль съехал в кювет и перевернулся на крышу, животное погибло на месте.

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По факту ДТП возбуждено уголовное производство по ч.1 ст. 286 Уголовного кодекса Украины. Ведется следствие.

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