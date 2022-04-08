«Собирали десятилетиями»: Оккупанты уничтожили документы и архивы в Чернобыле

8 апреля, 10:30
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Оккупанты выбросили чернобыльские документы (Фото:Oleksandr Syrota/facebook.com)

Оккупанты выбросили чернобыльские документы (Фото:Oleksandr Syrota/facebook.com)

Российские оккупационные войска во время захвата зоны отчуждения и ЧАЭС уничтожили документы и архивы.

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Об этом сообщил глава Общественного совета при Государственном агентстве Украины по управлению зоной отчуждения Александр Сирота.

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«Это все, что осталось от наших чернобыльских документов и архивов. То, что мы собирали десятилетиями, какая-то курва просто выбросила в мусорку», — написал он, опубликовав соответствующие фото.

https://www.facebook.com/aes.planca/posts/10228404865295443

Войска РФ полностью покинули зону ЧАЭС 31 марта.

Российских солдат, которые около месяца провели на загрязненной территории, отправили на лечение в белорусский Гомель.

«Приехали около семи медицинских ПАЗов в Республиканский научно-практический центр радиационной медицины и экологии человека. Согласно фото, в машинах видно людей. Отметим, что в этот центр на регулярной основе привозят российских солдат», — рассказал член Общественного совета по управлению Зоной отчуждения Ярослав Емельяненко.

Министр по временно оккупированным территориям Ирина Верещук отметила, что российские военные, находившиеся в зоне ЧАЭС, заслужили премию Дарвина.

Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

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Теги:   Чернобыль ЧАЭС Чернобыльская АЭС Война России против Украины

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