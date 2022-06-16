Взрыв в захваченной Чернобаевке: погибли два человека, пятеро ранены
В результате взрыва погибли два человека (Фото:www.gp.gov.ua)
В результате взрыва в Чернобаевке, в среду, 15 июня погибли два человека.
Об этом сообщили в Офисе генпрокурора.
По данным следствия, в селе Чернобаевка Херсонской области произошел взрыв в районе рынка в центре населенного пункта. Погибли двое местных людей, еще пятеро получили телесные повреждения разной степени тяжести.
Херсонской областной прокуратурой осуществляется процессуальное руководство по уголовному производству по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины).
Правоохранители принимают все возможные и надлежащие меры по документированию военных преступлений, совершенных представителями вооруженных сил страны-агрессора РФ.
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