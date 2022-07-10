В результате удара ВСУ по Чернобаевке погибло несколько старших офицеров РФ — Арестович 10 июля, 22:23 Чернобаевка (Фото:Херсонский городской совет)

В результате очередного удара украинских сил по россиянам в Чернобаевке погибли несколько старших офицеров, сообщил советник главы Офиса президента Алексей Арестович.

Он уточнил, что украинские военнослужащие уже 26-й раз разгромили оккупантов в Чернобаевке.

«Вчерашняя 26-я Чернобаевка — это еще плюс 12 старших российских офицеров (генералы/полковники), добавленных к тем десяти, что погибли и ранены чуть севернее, в Новой Каховке», — отметил он.

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Он добавил, что также были уничтожены командный пункт, склад боеприпасов, несколько десятков единиц техники.

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