В результате удара ВСУ по Чернобаевке погибло несколько старших офицеров РФ — Арестович
Чернобаевка (Фото:Херсонский городской совет)
В результате очередного удара украинских сил по россиянам в Чернобаевке погибли несколько старших офицеров, сообщил советник главы Офиса президента Алексей Арестович.
Он уточнил, что украинские военнослужащие уже 26-й раз разгромили оккупантов в Чернобаевке.
«Вчерашняя 26-я Чернобаевка — это еще плюс 12 старших российских офицеров (генералы/полковники), добавленных к тем десяти, что погибли и ранены чуть севернее, в Новой Каховке», — отметил он.
Он добавил, что также были уничтожены командный пункт, склад боеприпасов, несколько десятков единиц техники.
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