Адская петля. ВСУ шестой раз «влупили» оккупантов в Чернобаевке
Все пути ведут в Чернобаевку (Фото:Twitter)
По словам советника главы ОП Алексея Арестовича, ВСУ снова разнесли позиции оккупантов на аэродроме в Чернобаевке под Херсоном. Это уже в шестой раз.
О попытках оккупантов взять аэродром уже создано много мэмов. Ранее НВ собрал самые лучшие посты.
18 марта в Генштабе ВСУ сообщили, что российские оккупационные войска потеряли наступательный потенциал и остановлены на всех направлениях, понесут потери и имеют серьезные проблемы с логистикой.
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