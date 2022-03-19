Адская петля. ВСУ шестой раз «влупили» оккупантов в Чернобаевке

19 марта, 01:45
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Все пути ведут в Чернобаевку (Фото:Twitter)

Все пути ведут в Чернобаевку (Фото:Twitter)

По словам советника главы ОП Алексея Арестовича, ВСУ снова разнесли позиции оккупантов на аэродроме в Чернобаевке под Херсоном. Это уже в шестой раз.

https://www.facebook.com/alexey.arestovich/posts/5306451846085519&show_text=true&width=500

О попытках оккупантов взять аэродром уже создано много мэмов. Ранее НВ собрал самые лучшие посты.

18 марта в Генштабе ВСУ сообщили, что российские оккупационные войска потеряли наступательный потенциал и остановлены на всех направлениях, понесут потери и имеют серьезные проблемы с логистикой.

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Редактор: Дарья Харченко

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Теги:   Вооруженные Силы Украины (ВСУ) Херсон Херсонская область Алексей Арестович Война России против Украины

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