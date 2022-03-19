Адская петля. ВСУ шестой раз «влупили» оккупантов в Чернобаевке 19 марта, 01:45 Цей матеріал також доступний українською Все пути ведут в Чернобаевку (Фото:Twitter)

По словам советника главы ОП Алексея Арестовича, ВСУ снова разнесли позиции оккупантов на аэродроме в Чернобаевке под Херсоном. Это уже в шестой раз.

О попытках оккупантов взять аэродром уже создано много мэмов. Ранее НВ собрал самые лучшие посты.



18 марта в Генштабе ВСУ сообщили, что российские оккупационные войска потеряли наступательный потенциал и остановлены на всех направлениях, понесут потери и имеют серьезные проблемы с логистикой.

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