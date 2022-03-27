Грозит до 15 лет тюрьмы. В Чернобаевке мужчина публично сотрудничал с оккупантами, начато уголовное производство

27 марта, 15:05
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Житель участвовал в организации раздачи среди местных граждан продовольствия, ввезенного из РФ (Фото:Офис Генпрокурора)

Житель участвовал в организации раздачи среди местных граждан продовольствия, ввезенного из РФ (Фото:Офис Генпрокурора)

В Чернобаевке Херсонской области разоблачен мужчина, который открыто сотрудничал с российскими оккупантами. За это преступление ему грозит от 10 до 15 лет тюрьмы.

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Об этом сообщает офис Генерального прокурора Украины.

Как установило следствие, местный житель публично сотрудничает с российскими военными, помогая им образовывать оккупационные органы управления в общине.

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Также он участвует в организации раздачи среди местных граждан продовольствия, ввезенного из РФ.

При процессуальном руководстве Херсонской областной прокуратуры начато уголовное производство по факту коллаборационной деятельности (ч. 1 ст. 111-1 УК Украины).

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Редактор: Виктория Бедрак

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Теги:   Херсонская область Коллаборант Война России против Украины Чернобаевка

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