Грозит до 15 лет тюрьмы. В Чернобаевке мужчина публично сотрудничал с оккупантами, начато уголовное производство
Житель участвовал в организации раздачи среди местных граждан продовольствия, ввезенного из РФ (Фото:Офис Генпрокурора)
В Чернобаевке Херсонской области разоблачен мужчина, который открыто сотрудничал с российскими оккупантами. За это преступление ему грозит от 10 до 15 лет тюрьмы.
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Об этом сообщает офис Генерального прокурора Украины.
Как установило следствие, местный житель публично сотрудничает с российскими военными, помогая им образовывать оккупационные органы управления в общине.
Также он участвует в организации раздачи среди местных граждан продовольствия, ввезенного из РФ.
При процессуальном руководстве Херсонской областной прокуратуры начато уголовное производство по факту коллаборационной деятельности (ч. 1 ст. 111-1 УК Украины).