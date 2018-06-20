20 июня 2018, среда

В Черниговской области задержали белоруса, который пытался подкупить пограничника за $100

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Гражданин Беларуси пытался незаконно проникнуть в Украину
Фото: Пресс-служба военной прокуратуры центрального региона Украины

Гражданин Беларуси пытался незаконно проникнуть в Украину

В Черниговской области в пункте пропуска Сеньковка задержали гражданина Беларуси во время незаконного пересечения белорусско-украинской границы.

Как сообщили в военной прокуратуре, иностранец пытался дать взятку пограничнику в размере $100 за пересечение границы, несмотря на отказ во въезде в Украину.

"Правонарушитель предварительно получил решение об отказе в оформлении въезда в Украину и решил, что предоставив взятку украинскому пограничнику, сможет беспрепятственно оформить прибытие в Украину", - рассказали в прокуратуре.

В настоящее время указанные денежные средства у задержанного изъяты, продолжаются первоочередные следственные действия.

Напомним, что в Сумской области пограничники задержали двух нарушителей государственной границы Украины.

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