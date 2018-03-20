В Черниговской области военный разворовывал оборудование для танков Булат

В одной из воинских частей Черниговской области военного-контрактника разоблачили на хищении оборудования для бронетехники.

Об этом сообщили в Службе безопасности Украины.

Как рассказали в ведомстве, старший сержант, занимаясь разукомплектованием танков Булат, воровал элементы навесной динамической защиты, чтобы в дальнейшем их продать.

"Оборудование предназначено для повышения защищенности боевых машин в случае попадания снаряда. Оперативники спецслужбы задержали злоумышленника на территории военного городка при попытке реализации более тридцати элементов динамической защиты по одиннадцать тысяч гривен", - отметили в СБУ, опубликовав видео задержания.

Ранее сообщалось, что в Житомирской области командование одной из воинских частей занималось хищением топлива.