В Черниговской области военный-контрактник получил ожоги из-за пожара в палатке

В одной из воинских частей ВСУ возле села Гончаровское Черниговской области произошел пожар в палаточном городке.

Как рассказали в военной прокуратуре, в результате пожара военнослужащий-контрактник получил ожоги второй степени. Также сгорела палатка, огонь задел кровати и спальники.

Пострадавший был доставлен в госпиталь. Его состояние здоровья оценивается как удовлетворительное.

По предварительным данным, пожар произошел в результате нарушения правил эксплуатации военной печи ПОВ 57.

По факту пожара начато уголовное производство по признакам совершения преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 270 Уголовного кодекса Украины (нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности, повлекшее возникновение пожара, которым причинен вред здоровью людей).

Санкция статьи предусматривает штраф от 50 до 120 необлагаемых минимумов доходов граждан, исправительные работы на срок до двух лет или ограничение свободы на срок до трех лет.

Пожарно-техническая документация изъята.

Ранее на военном полигоне Широкий Лан произошел пожар, в результате которого один военнослужащий погиб и семеро пострадали.

Возгорание произошло в результате нарушения правил безопасности при использовании печки. В результате этого полностью сгорела одна палатка, семеро военнослужащих получили ожоги различной степени.

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