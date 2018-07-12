В Черниговской области военная прокуратура задержала подполковника ВСУ

Сотрудники Военной прокуратуры задержали начальника цикловой комиссии (учебно-воспитательного подразделения) одной из воинских частей Черниговской области.

Как сообщается, подконтрольная ему структура занимается подготовкой водителей, а сам подполковник ВСУ вымогал взятки за выдачу свидетельств об окончании обучения.

"Также он обещал в дальнейшем "помочь" повлиять на должностных лиц Черниговского межрайонного регистрационного-экзаменационного отдела при сдаче экзаменов и выдаче водительских прав", - отметили в Генпрокуратуре.

Задержали коррупционера после получения очередной взятки в размере 2,6 тысяч гривен.