В Черниговской области около полигона военных загорелось 20 га леса

На территории Черниговского военного лесхоза, вблизи поселка городского типа Гончаровское, где расположен полигон, произошел лесной пожар на территории около 20 гектаров.

Пожар зафиксирована в четверг, 3 мая, в 11:45. Указывается, что загорелась лесная подстилка. Позже огонь перекинулся на молодые хвойные насаждения.

По состоянию на 15.10 ориентировочная площадь пожара составляла около 20 гектаров отдельными очагами.

К тушению привлекли авиацию: самолет АН-32П и вертолет Ми-8 уже осуществили семь сбросов воды. Тушение продолжается. Всего к борьбе с пожаром привлекли 26 единиц техники и 138 человек, в том числе 16 единиц техники и 55 работников Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Напомним, вместе с пожаром рядом с Гончаровским произошло возгорание на складах с боеприпасами в Балаклее Харьковской области. Впоследствии в Балаклее прогремели взрывы из-за наезда пожарного танка на боеприпас на технической территории.