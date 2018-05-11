В Черниговской области в ДТП погибли супруги и их ребенок

В пятницу, 11 мая, в Черниговской области в результате ДТП погибли супруги и их малолетний ребенок.
Как сообщили в областной полиции, смертельное автопроисшествие произошло между селами Зеленовка и Осиновка в Бахмачском районе.
"Житель района, управляя автомобилем Ford Mondeo, на районной автодороге не выбрал безопасную скорость, выехал на обочину, где столкнулся с придорожным деревом", - рассказали в полиции.
В результате ДТП водитель с женой погибли на месте происшествия. При осмотре автомобиля в салоне было обнаружено тело их годовалого ребенка.
Напомним, что 10 мая в Олевском районе Житомирской области в результате столкновения легковых автомобилей Mazda и Chevrolet погибли три человека, еще один травмирован.
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