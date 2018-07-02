В Черниговской области прокуратура задержала военкома, который за взятки снимал с учета призывников

Сотрудники военной прокуратуры совместно с Нацполицией задержали главного специалиста отдела Городнянского военкомата Черниговской области.

Как сообщается, злоумышленник за взятки снимал граждан с военного учета.

Задержали военкома непосредственно после получения им $200 от очередного призывника.

В отношении задержанного начато уголовное расследование по ч. 3 ст. 369-2 УК Украины (от трех до восьми лет с конфискацией имущества).

Ранее сообщалось, что в Каменском военком вымогал у ветерана АТО взятку, угрожая повторным призывом.