В Чернигове военный-контрактник торговал гранатометами

Военный получил за два гранатомета 18 600 гривен

Правоохранители задержали в Чернигове военнослужащего-контрактника 1 отдельной танковой бригады оперативного командования Север.

Как сообщили в военной прокуратуре, он продал гражданскому лицу за 3200 гривен боеприпасы.

В частности, две гранаты РГД-5, три Ф-1, и 138 патронов калибра 7,62 мм.

Кроме того, военный продал за 18 600 гривен два гранатомета РПГ-18 и РПГ-26, после чего и был задержан.

"По предварительной информации, учитывая прохождение подозреваемым службы в составе подразделений воинской части в зоне АТО, боеприпасы были доставлены именно с территории проведения операции", - отметили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что в Николаеве двое злоумышленников торговали оружием прямо со склада воинской части.