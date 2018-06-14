14 июня 2018, четверг

В Чернигове водитель маршрутки из-за потасовки с пассажиром врезался в электроопору

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Виновник ДТП с места происшествия сбежал
Фото: panorama.cn.ua

Виновник ДТП с места происшествия сбежал

На улице Шевченко в Чернигове произошло ДТП с участием маршрутки, в результате которого пострадали пять человек.

Как сообщили в Нацполиции, из-за агрессии одного из пассажиров водитель автобуса врезался в электроопору.

"Один из пассажиров захотел, чтобы водитель остановил транспорт в неустановленном месте. После полученного отказа мужчина начал потасовку с водителем, в результате чего тот не справился с управлением и совершил наезд на придорожную электроопору", - говорится в сообщении.

При этом пассажир, спровоцировавший аварию, с места происшествия сбежал.

Ранее сообщалось, что во Львовской области столкнулись два микроавтобуса.

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