В Чернигове водитель маршрутки из-за потасовки с пассажиром врезался в электроопору

На улице Шевченко в Чернигове произошло ДТП с участием маршрутки, в результате которого пострадали пять человек.

Как сообщили в Нацполиции, из-за агрессии одного из пассажиров водитель автобуса врезался в электроопору.

"Один из пассажиров захотел, чтобы водитель остановил транспорт в неустановленном месте. После полученного отказа мужчина начал потасовку с водителем, в результате чего тот не справился с управлением и совершил наезд на придорожную электроопору", - говорится в сообщении.

При этом пассажир, спровоцировавший аварию, с места происшествия сбежал.

Ранее сообщалось, что во Львовской области столкнулись два микроавтобуса.