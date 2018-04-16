В Чернигове прокремлевская группировка подстрекала к межэтническим конфликтам - СБУ

Во время обыска у одного из злоумышленников изъяли "инструкции" по ведению подрывной деятельности

Служба безопасности Украины разоблачила в Чернигове группировку, которая по заданию российских спецслужб организовывала провокации, направленные на разжигание межнациональной и межрелигиозной вражды.

"Организатором провокаций является житель одного из южных регионов нашей страны. Исполнителей "заказанных" спецслужбами РФ акций злоумышленник подыскивал в разных областях Украины с помощью социальных сетей", - рассказали в СБУ.

В частности, оперативники спецслужбы задокументировали нанесение одним из них антисемитских надписей на здании черниговской синагоги.

"Во время обыска в его доме правоохранители обнаружили "инструкции" по ведению подрывной деятельности и материалы с антисемитской и пророссийской пропагандой. По заключению специалистов, обнаруженные материалы содержали откровенные призывы к агрессивным действиям в отношении представителей определенного национального меньшинства, провоцировали вражду между людьми различных национальностей и вероисповеданий", - отметили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что СБУ задержала кремлевских пропагандистов, готовивших провокацию в Одессе.