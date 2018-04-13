В Чернигове после драки с полицейским умер один из нападавших

В Чернигове погиб неизвестный мужчина во время драки, которая произошла между полицейским в штатском и группой мужчин, которые находились в состоянии алкогольного опьянения.

В областной полиции сообщили, что работник полиции по дороге домой натолкнулся на компанию лиц, которые распивали спиртные напитки и разбили бутылку в продовольственном магазине. Полицейский сделал хулиганам замечание, на что нетрезвые мужчины пригрозили физической расправой и начали преследовать его.

Защищаясь от нападавших, полицейский применил физическую силу. В результате столкновения двое мужчин сбежали, а третий упал на асфальт. Полицейский вызвал скорую помощь. Однако врачи констатировали смерть пострадавшего.

Причины смерти мужчины будут установлены ​​после проведения судебно-медицинской экспертизы. По данному факту возбуждено уголовное производство, ведется следствие.

Напомним, что в Лукьяновском следственном изоляторе Киева погиб 22-летний мужчина, осужденный за грабеж.