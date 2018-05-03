В Чернигове неизвестный захватил автобус и угрожал взорвать бомбу

Правоохранители задержали в Чернигове мужчину, который угрожал взорвать междугородний автобус сообщением Новгород-Северский - Чернигов - Киев.

Об этом сообщили в областном управлении Нацполиции.

"поступило заявление, что на выезде из Чернигова один из пассажиров остановил автобус междугородного сообщения и угрожает его взорвать. На место происшествия немедленно выехали патрульные полицейские, следственно-оперативные группы полиции, взрывотехники, сотрудники УСБУ", - говорится в сообщении.

По словам очевидцев, в Сосницком районе в автобус зашел неизвестный мужчина с рюкзаком, а когда транспорт выехал за пределы Чернигова, человек вскочил со своего сиденья и начал громко кричать о наличии в рюкзаке бомбы.

"Злоумышленник требовал остановить автобус и выйти всем, кроме водителя. Люди выбежали из салона и немедленно позвонили в полицию. В салоне остался водитель и мужчина, который все время что-то громко выкрикивал. Оценив ситуацию, полицейские мгновенно вытащили "террориста" из салона. Взрывотехники осмотрели содержимое рюкзака злоумышленника, но ни взрывчатки, ни взрывчатых веществ в нем не обнаружили", - отметили в ведомстве.

На данное время мужчина задержан, он проходит психиатрическую экспертизу.

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