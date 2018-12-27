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В Чернигове две маршрутки насмерть сбили пенсионера

Сегодня, 17:07
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Мужчина погиб на месте ДТП

В четверг, 27 декабря, в Чернигове в результате наезда двух рейсовых маршруток погиб 79-летний пешеход.

Как сообщили в местной полиции, возле силикатного завода водитель микроавтобуса Mercedes сбил 79-летнего пенсионера. Водитель следующей маршрутки ехал по тому же направлению и не успел затормозить.

В результате мужчина во второй раз оказался под колесами микроавтобуса. Он получил несовместимые с жизнью травмы и погиб на месте.

По предварительной информации, водители маршруток были трезвы.

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По факту смертельного ДТП открыто уголовное производство по признакам ч. 2 статьи 286 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами).

Водителям маршруток грозит штраф до 8500 грн или ограничение свободы на срок до трех лет.

Теги:   Чернигов ДТП

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