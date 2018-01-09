В Чернигове активисты устроили митинг против "царской иконы"

Активисты принесли под храм куклы в знак протеста

Во вторник, 9 января, в Чернигове активисты националистических организаций С14 и Правый сектор пикетировали Троицкий собор, который подчинен Украинской православной церкви Московского патриархата.

"Вместе с собратьями из Правого сектора пришли под стены Троицкого собора. Храм закрыт, но игрушки положили. Попы забаррикадировались в келье, не пускают даже колядников", - заявили активисты С14 Чернигов.

По имеющейся информации, на территории Троицкого собора хранится икона царской семьи, а также осуществляются регулярные паломнические туры в Россию.

Напомним, что в Запорожье во время похорон 2-летнего ребенка священник УПЦ МП отказался отпевать ребенка, поскольку его крестили в Киевском патриархате.

Отказ священника спровоцировал волну недовольства по всей стране. Украинцы выражают свой протест с помощью флешмоба, принося в храмы МП игрушки и распространяя в соцсетях фотографии с хэштегом #принеси_куклу (или: #принеси_ляльку).

6 января в Запорожье возле храма УПЦ МП избили жителей города, которые принесли туда куклу. Один из пострадавших оказался бойцом АТО. В полиции города инцидент опровергли.

8 января несколько десятков активистов заблокировали въезд в Киево-Печерскую Лавру. Они протестовали "против ФСБ" и отказа священников отпевать погибших украинских военных и гражданских лиц, которых крестили не в церквях Московского патриархата.