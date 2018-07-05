05 июля 2018, четверг

В Чернигове 13-летняя девочка получила удар током после попытки сделать селфи на крыше поезда

1 комментировать
Цей матеріал ви можете прочитати й українською мовою
Девочку ударило током на крыше вагона поезда

Девочку ударило током на крыше вагона поезда

В Чернигове 13-летняя школьница получила удар током после попытки сделать селфи на крыше вагона поезда.

Об этом сообщили в секторе коммуникаций ГУНП в области.

Девочка вместе с тремя сверстниками гуляли по железнодорожным путям, ради развлечения она залезла на вагон, где ее ударило электрическим током.

По информации полиции, девочка получила ожоги 30 процентов тела, ее госпитализировали. Медики диагностировали ожоги I-III степени, ожоговый шок II степени.

Смотрите также

Читайте срочные новости и самые интересные истории в Viber и Telegram Нового Времени.

Комментарии

1000

Правила комментирования
Последние     Лучшие
Показать больше комментариев

Последние новости

Все новости

ТОП-3 блога

авторы

Все мнения

Фото

ВИДЕО

Читайте на НВ style

События ТОП-10

опрос

Все опросы
Погода
Погода в Киеве

влажность:

давление:

ветер:

Погода на sinoptik.ua во Львове