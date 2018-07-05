В Чернигове 13-летняя девочка получила удар током после попытки сделать селфи на крыше поезда

В Чернигове 13-летняя школьница получила удар током после попытки сделать селфи на крыше вагона поезда.

Об этом сообщили в секторе коммуникаций ГУНП в области.

Девочка вместе с тремя сверстниками гуляли по железнодорожным путям, ради развлечения она залезла на вагон, где ее ударило электрическим током.

По информации полиции, девочка получила ожоги 30 процентов тела, ее госпитализировали. Медики диагностировали ожоги I-III степени, ожоговый шок II степени.

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