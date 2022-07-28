Жительницы Черниговской области поставили на место фаната Лукашенко — видео

28 июля, 15:13
Женщины напомнили провокатору, что с территории Беларуси летят российские ракеты (Фото:Скриншот видео Hromadske)

Женщины напомнили провокатору, что с территории Беларуси летят российские ракеты (Фото:Скриншот видео Hromadske)

В Черниговской области, все еще страдающей от ракетных обстрелов со стороны Беларуси, жительницы одного из приграничных сел поставили на место местного фаната белорусского диктатора Александра Лукашенко.

Соответствующее видео опубликовал у себя в Twitter украинский офицер Анатолий Штефан.

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На нем неизвестный мужчина заявляет журналистам Hromadske, что Лукашенко якобы "нормальный чувак".

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«Потому что он справедливый, потому что он честный, потому что за народ», — заявил он, пытаясь как-то оправдать сообщника главы кремлевского режима Владимира Путина в войне против Украины.

В свою очередь услышавшие это женщины не стали терпеть пропагандистские бредни провокатора и решили публично пристыдить его за такие взгляды.

«А откуда ракеты летали? Ты тю-тю? Лукашенко нормальный мужик? И Путлер нормальный? Идиот», — возмутились они, заявив, что мужчина «пропил свои мозги».

https://twitter.com/Shtirlitz53/status/1552616723144216578
Редактор: Олег Кононенко

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Теги:   Российская агрессия Беларусь Александр Лукашенко Черниговская область Провокации Ракетные удары Война России против Украины

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