Черниговская коллаборантка продолжила работать на оккупантов даже после их бегства — СБУ

19 сентября, 13:51
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Злоумышленница сама наладила связи с оккупантами с началом полномасштабного вторжения РФ (Фото:СБУ)

Злоумышленница сама наладила связи с оккупантами с началом полномасштабного вторжения РФ (Фото:СБУ)

Правоохранители задержали в Черниговской области коллаборантку, которая продолжила работать на российских оккупантов даже после их бегства из региона.

Об этом в понедельник, 19 сентября, сообщили в Службе безопасности Украины.

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Жительница одного из приграничных поселков отслеживала дислокацию и перемещения Сил обороны, после чего передавала собранные разведданные за деньги своим кураторам.

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Также отмечается, что 32-летняя злоумышленница сама наладила связи с российскими захватчиками с началом их полномасштабного вторжения.

«После освобождения территории она продолжила сотрудничество с врагом, осуществляя сбор данных о расположении Сил обороны, местах хранения вооружений и военной техники, размещении блокпостов и движении военных колонн», — рассказали в СБУ.

Во время обыска сотрудники спецслужбы изъяли у задержанной средства связи с доказательствами ее сотрудничества с оккупантами.

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Редактор: Олег Кононенко

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Теги:   Российская агрессия Служба безопасности Украины (СБУ) Черниговская область Коллаборант Российская агентура Война России против Украины

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