В Черниговской области задержали местного жителя, который работал на спецслужбы Беларуси — СБУ
Задержание подозреваемого (Фото:СБУ)
В Черниговской области правоохранители задержали местного жителя, который работал на спецслужбы Беларуси.
Об этом сообщает пресс-служба СБУ.
По информации правоохранителей, мужчина собирал данные о Силах обороны в приграничных районах на севере Украины.
В конце 2022 года СБУ задержали местного жителя по подозрению в нелегальной переправке за границу украинских граждан призывного возраста.
В ходе следствия спецслужбы установили, что мужчина также проводил разведывательно-подрывную деятельность в регионе в пользу спецслужб Беларуси.
Именно для них злоумышленник собирал информацию о дислокации и перемещении подразделений сил обороны на территории области.
Полученные сведения пытался передать в РФ через одного из уклонистов, которого он собирался скрытно переправить через границу.
На основании собранных доказательств следователи Службы безопасности сообщили белорусскому агенту о подозрении по: ст. 111 (государственная измена); ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами); ч. 3 ст. 332 (организация незаконной переправки лиц через государственную границу Украины) Уголовного кодекса Украины.
Продолжаются следственно-оперативные действия по установлению всех обстоятельств преступлений и привлечению виновных к ответственности.