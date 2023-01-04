В Черниговской области задержали местного жителя, который работал на спецслужбы Беларуси — СБУ 4 января, 14:50 Задержание подозреваемого (Фото:СБУ)

В Черниговской области правоохранители задержали местного жителя, который работал на спецслужбы Беларуси.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

По информации правоохранителей, мужчина собирал данные о Силах обороны в приграничных районах на севере Украины.

В конце 2022 года СБУ задержали местного жителя по подозрению в нелегальной переправке за границу украинских граждан призывного возраста.

Видео дня

В ходе следствия спецслужбы установили, что мужчина также проводил разведывательно-подрывную деятельность в регионе в пользу спецслужб Беларуси.

Именно для них злоумышленник собирал информацию о дислокации и перемещении подразделений сил обороны на территории области.

Полученные сведения пытался передать в РФ через одного из уклонистов, которого он собирался скрытно переправить через границу.

На основании собранных доказательств следователи Службы безопасности сообщили белорусскому агенту о подозрении по: ст. 111 (государственная измена); ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами); ч. 3 ст. 332 (организация незаконной переправки лиц через государственную границу Украины) Уголовного кодекса Украины.

Продолжаются следственно-оперативные действия по установлению всех обстоятельств преступлений и привлечению виновных к ответственности.