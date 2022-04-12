На трассе Чернигов-Киев водитель выехал на обочину и подорвался на мине 12 апреля, 16:17 Цей матеріал також доступний українською Мужчина решил остановиться на обочине, увидев своих знакомых (Фото:Нацполиция)

Отступая из Черниговской области, российские оккупанты оставили на ее территории множество мин, жертвами которых становятся мирные жители.

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Об этом рассказали в местном управлении Национальной полиции.

В понедельник, 11 апреля, на трассе Чернигов-Киев на российской противотанковой мине подорвался гражданский автомобиль. В результате полученных ранений его водитель погиб на месте.

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Направляясь из Ладинки в Красное, 64-летний мужчина увидел знакомых и решил остановиться, однако, когда он съехал на обочину, произошел взрыв.

Фото: Нацполиция

«Полиция призывает граждан быть очень внимательными и осторожными! Особенно — на территориях, которые временно были в оккупации вражеских войск. Россияне оставили немало взрывных ловушек, заминированных участков и опасных предметов», — предостерегают правоохранители.

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