На трассе Чернигов-Киев водитель выехал на обочину и подорвался на мине
Мужчина решил остановиться на обочине, увидев своих знакомых (Фото:Нацполиция)
Отступая из Черниговской области, российские оккупанты оставили на ее территории множество мин, жертвами которых становятся мирные жители.
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Об этом рассказали в местном управлении Национальной полиции.
В понедельник, 11 апреля, на трассе Чернигов-Киев на российской противотанковой мине подорвался гражданский автомобиль. В результате полученных ранений его водитель погиб на месте.
Направляясь из Ладинки в Красное, 64-летний мужчина увидел знакомых и решил остановиться, однако, когда он съехал на обочину, произошел взрыв.
«Полиция призывает граждан быть очень внимательными и осторожными! Особенно — на территориях, которые временно были в оккупации вражеских войск. Россияне оставили немало взрывных ловушек, заминированных участков и опасных предметов», — предостерегают правоохранители.
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