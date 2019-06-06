В Черниговской области водитель фуры заснул за рулем и сбил двух мужчин
В четверг, 6 июня, в Черниговской области водитель фуры сбил двух мужчин, находившихся на обочине дороги.
Об этом со ссылкой на облуправление патрульной службы Нацполиции передает портал UA: Чернигов.
Как сообщается, авария произошла в селе Лемеши Козелецкого района, где водители двух грузовиков остановились на обочине, чтобы отремонтировать одну из машин.
В результате наезда оба потерпевших скончались от полученных травм.
По предварительным данным, причиной аварии стало то, что водитель фуры заснул за рулем.