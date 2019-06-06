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В Черниговской области водитель фуры заснул за рулем и сбил двух мужчин

Сегодня, 16:06
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В Черниговской области водитель фуры заснул за рулем и сбил двух мужчин - фото

Чернигов Оперативный

Погибшие ремонтировали на обочине грузовик

В четверг, 6 июня, в Черниговской области водитель фуры сбил двух мужчин, находившихся на обочине дороги.

Об этом со ссылкой на облуправление патрульной службы Нацполиции передает портал UA: Чернигов.

Как сообщается, авария произошла в селе Лемеши Козелецкого района, где водители двух грузовиков остановились на обочине, чтобы отремонтировать одну из машин.

Фото: Чернигов Оперативный

В результате наезда оба потерпевших скончались от полученных травм.

По предварительным данным, причиной аварии стало то, что водитель фуры заснул за рулем.

Теги:   Грузовики ДТП Черниговская область

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