На Черниговщине 11-летний мальчик был ранен в результате взрыва неизвестного предмета

Раненного мальчика госпитализировали, его состояние не уточняется (иллюстративное фото) (Фото: Суспільне Рівне)

В селе Александровка Черниговской области 11-летний мальчик получил ранения в результате взрыва неизвестного предмета, который он поднял на улице.

Об этом сообщает Госслужба по чрезвычайным ситуациям.

В сообщении отмечается, что ребенка госпитализировали.

ГСЧС призвала родителей напоминать детям об опасности подозрительных предметов и сразу звонить 101 в случае их обнаружения.

28 июня также сообщалось, что в селе Ставище Купянского района Харьковской области в результате взрыва неизвестного предмета были ранены двое детей 12 и 15 лет.