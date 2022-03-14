«Умножили на ноль». В Черниговской области украинские защитники уничтожили командный пункт оккупантов
Украинские силы уничтожили значительное число живой силы оккупантов и военной техники РФ (Фото:Operational Command «North"/Facebook)
Украинские защитники уничтожили командный пункт войск РФ в Черниговской области.
Об этом сообщает Оперативное командование Север в Facebook.
«КП „Z“ черниговские защитники умножили на ноль. Военные части оперативного командования Север, обороняя Северщину, уверенно продолжают вычищать с украинской земли рашистскую нечисть», — говорится в сообщении.
Отмечается, что украинские силы уничтожили значительное число живой силы оккупантов и военной техники РФ.
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