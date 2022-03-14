«Умножили на ноль». В Черниговской области украинские защитники уничтожили командный пункт оккупантов

14 марта, 21:56
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Украинские силы уничтожили значительное число живой силы оккупантов и военной техники РФ (Фото:Operational Command «North

Украинские силы уничтожили значительное число живой силы оккупантов и военной техники РФ (Фото:Operational Command «North"/Facebook)

Украинские защитники уничтожили командный пункт войск РФ в Черниговской области.

Об этом сообщает Оперативное командование Север в Facebook.

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«КП „Z“ черниговские защитники умножили на ноль. Военные части оперативного командования Север, обороняя Северщину, уверенно продолжают вычищать с украинской земли рашистскую нечисть», — говорится в сообщении.

Отмечается, что украинские силы уничтожили значительное число живой силы оккупантов и военной техники РФ.

https://www.facebook.com/kommander.nord/posts/2098730233641097
Редактор: Елизавета Кумбер

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Теги:   Черниговская область Оккупант Агрессия РФ

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