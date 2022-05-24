В Черниговской области трактор подорвался на взрывчатке, водитель погиб

24 мая, 00:51
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Возле села Киенка во время проведения полевых работ трактор наехал на взрывное устройство (Фото:ГСЧС Украины via Telegram)

Возле села Киенка во время проведения полевых работ трактор наехал на взрывное устройство (Фото:ГСЧС Украины via Telegram)

Возле села Киенка Черниговского района в понедельник, 23 мая, во время проведения полевых работ трактор наехал на взрывное устройство, водитель погиб.

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Об этом сообщает в Telegram ГСЧС.

Отмечено, что после получения уведомления о взрыве на поле полиция направила на место происшествия пиротехников. Водитель трактора в тяжелом состоянии был госпитализирован, но от полученных травм мужчина скончался.

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Пиротехники и взрывотехники также проверили близлежащую местность и обнаружили еще одну противотанковую мину ТМ-62М.

Редактор: Виктория Бедрак

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Теги:   Черниговская область Противотанковая мина Война России против Украины

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