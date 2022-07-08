В Черниговской области со дна реки достали два танка с оккупантами внутри

8 июля, 00:42
Российские танки переместились на дно реки (Фото:Оперативное командование Север/Facebook)

Российские танки переместились на дно реки (Фото:Оперативное командование Север/Facebook)

Оперативное командование Север сообщило, что в Менской общине Черниговской области со дна реки достали два российских танка с экипажем внутри.

Один из танков Т-72 утонул в конце февраля. Внутри нашли двух российских оккупантов — место механика-водителя было пустым.

Во втором танке Т-72, который на поверхность достали 6 июля, экипаж оккупантов был в полном составе — трое россиян.

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7 июля замначальника Главного оперативного управления Генштаба ВСУ Алексей Громов заявил, что оккупанты наращивают технику возле границ Черниговской и Сумской области и могут увеличить количество обстрелов территории Украины на этих направлениях.

«На Черниговском, Конотопском и Сумском направлениях активность противника в течение недели характеризовалась нанесением авиационных ударов, обстрелами позиций наших войск, в том числе выполняющих задания на границе. По имеющейся информации, противник осуществляет наращивание своей системы огневого поражения», — сказал он во время брифинга.

https://www.youtube.com/watch?v=tHHKT0PKoM4
Редактор: Сергей Чудновцев

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Теги:   Танки Черниговская область Война в Украине Война России против Украины

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