В Черниговской области со дна реки достали два танка с оккупантами внутри
Российские танки переместились на дно реки (Фото:Оперативное командование Север/Facebook)
Оперативное командование Север сообщило, что в Менской общине Черниговской области со дна реки достали два российских танка с экипажем внутри.
Один из танков Т-72 утонул в конце февраля. Внутри нашли двух российских оккупантов — место механика-водителя было пустым.
Во втором танке Т-72, который на поверхность достали 6 июля, экипаж оккупантов был в полном составе — трое россиян.
7 июля замначальника Главного оперативного управления Генштаба ВСУ Алексей Громов заявил, что оккупанты наращивают технику возле границ Черниговской и Сумской области и могут увеличить количество обстрелов территории Украины на этих направлениях.
«На Черниговском, Конотопском и Сумском направлениях активность противника в течение недели характеризовалась нанесением авиационных ударов, обстрелами позиций наших войск, в том числе выполняющих задания на границе. По имеющейся информации, противник осуществляет наращивание своей системы огневого поражения», — сказал он во время брифинга.
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