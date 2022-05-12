В Черниговской области снесут монумент Три сестры на границе Украины, Беларуси и РФ
Процедура ликвидации памятника уже началась (Фото:mapio.net)
В четверг, 12 мая, в Черниговской области приступили к процедуре ликвидации монумента Три сестры, который был установлен в Сеньковке в знак «дружбы» между Украиной, Беларусью и РФ.
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Об этом сообщили в местной ОВА.
На данное время уже начата работа по подготовке документов для снятия монумента с учета в реестре памятников истории.
«С целью соблюдения всех требований законодательства документы будут направлены в Министерство культуры и информационной политики Украины. После снятия монумента с учета это сооружение можно будет демонтировать», — рассказали в обладминистрации.
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