В Черниговской области снесут монумент Три сестры на границе Украины, Беларуси и РФ

12 мая, 15:50
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Процедура ликвидации памятника уже началась (Фото:mapio.net)

Процедура ликвидации памятника уже началась (Фото:mapio.net)

В четверг, 12 мая, в Черниговской области приступили к процедуре ликвидации монумента Три сестры, который был установлен в Сеньковке в знак «дружбы» между Украиной, Беларусью и РФ.

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Об этом сообщили в местной ОВА.

На данное время уже начата работа по подготовке документов для снятия монумента с учета в реестре памятников истории.

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«С целью соблюдения всех требований законодательства документы будут направлены в Министерство культуры и информационной политики Украины. После снятия монумента с учета это сооружение можно будет демонтировать», — рассказали в обладминистрации.

https://www.youtube.com/embed/vfHcLvntTBs
Редактор: Олег Кононенко

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Теги:   Памятники Черниговская область Монумент

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