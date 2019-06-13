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В Черниговской области селяне обнаружили мертвого крокодила — видео

Сегодня, 11:50
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В Черниговской области селяне обнаружили мертвого крокодила — видео - фото

Скриншот с видео UA: Чернигов

Откуда в Черниговской области взялся крокодил, не известно

Жители Сухополова Черниговской области обнаружили закопанным в лесополосе в полукилометре от поселка мертвого крокодила.

Об этом со ссылкой на замначальника Прилуцкого городского управления Госпродпотребслужбы Владимира Соляника передает UA: Чернигов.

«Труп уже в разложенном состоянии, зловонный запах, практически отобрать пробы на бак-исследование, сальмонеллезом, мы не имеем возможности. Данный труп будет захоронен и проведена необходимая дезинфекция. Перевозить его в биотомичную яму на территорию за городом Прилуки нет необходимости, так как данное животное относится к виду рептилий, это холоднокровные животные. Они не несут угрозы людям», — рассказал он.

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При этом происхождение найденного крокодила не известно.

«Мы ведем реестр животных, сельскохозяйственных, но относительно рептилий к нам никто не обращался», — добавил Соляник.

Теги:   Крокодил Животные Черниговская область

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