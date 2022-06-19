В Черниговской области сегодня возможны ракетные удары по объектам железной дороги — глава ОВА 19 июня, 19:53 Цей матеріал також доступний українською Риск ракетных ударов по Черниговской области вырос (Фото:Командование Воздушных Сил ВСУ)

Глава Черниговской ОВА Вячеслав Чаус предупредил о возможных ракетных ударах оккупантов по объектам железной дороги в области.

Об этом он написал в Facebook.

«Есть информация, что сегодня возможны ракетные удары врага по объектам железной дороги в Черниговской области. Все соответствующие службы и руководители общин предупреждены», — говорится в сообщении.

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Глава ОВА призвал граждан в случае воздушной тревоги немедленно пройти в укрытие.

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