В Черниговской области сегодня возможны ракетные удары по объектам железной дороги — глава ОВА

19 июня, 19:53
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Риск ракетных ударов по Черниговской области вырос (Фото:Командование Воздушных Сил ВСУ)

Риск ракетных ударов по Черниговской области вырос (Фото:Командование Воздушных Сил ВСУ)

Глава Черниговской ОВА Вячеслав Чаус предупредил о возможных ракетных ударах оккупантов по объектам железной дороги в области.

Об этом он написал в Facebook.

«Есть информация, что сегодня возможны ракетные удары врага по объектам железной дороги в Черниговской области. Все соответствующие службы и руководители общин предупреждены», — говорится в сообщении.

Видео дня

Глава ОВА призвал граждан в случае воздушной тревоги немедленно пройти в укрытие.

https://www.facebook.com/viacheslav.chaus/posts/3185054878425512
Редактор: Виктория Бедрак

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Теги:   Черниговская область Война России против Украины Ракетный удар

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