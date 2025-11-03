В Черниговской области в поле сдетонировал российский дрон: два человека погибли

На Черниговщине в поле сдетонировал российский БпЛА в поле (Фото: via Думская / Telegram)

На территории Борзнянской общины Черниговской области в понедельник, 3 ноября, в поле взорвался российский беспилотник. В результате взрыва погибли два человека, еще один человек получил ранения.

Об этом Общественному сообщила председатель Борзнянской общины Лариса Осадчук.

3 ноября в Черниговской ОВА заявили, что за прошедшие сутки враг повторно ударил по сельхозпредприятию в Корюковском районе. На этот раз — беспилотниками. В Нежине из-за удара БпЛА повреждены админздания.

За минувшие сутки в области зафиксировали 54 удара и 121 взрыв.

Вечером 1 ноября Россия дважды ударила баллистическими ракетами по сельскохозяйственному предприятию на Менщине в Корюковском районе Черниговской области.