В Черниговской области в поле сдетонировал российский дрон: два человека погибли

3 ноября, 14:18
Поделиться:
На Черниговщине в поле сдетонировал российский БпЛА в поле (Фото: via Думская / Telegram)

На Черниговщине в поле сдетонировал российский БпЛА в поле (Фото: via Думская / Telegram)

На территории Борзнянской общины Черниговской области в понедельник, 3 ноября, в поле взорвался российский беспилотник. В результате взрыва погибли два человека, еще один человек получил ранения.

Об этом Общественному сообщила председатель Борзнянской общины Лариса Осадчук.

3 ноября в Черниговской ОВА заявили, что за прошедшие сутки враг повторно ударил по сельхозпредприятию в Корюковском районе. На этот раз — беспилотниками. В Нежине из-за удара БпЛА повреждены админздания.

Реклама

Читайте также:
РФ атаковала объекты энергетики в Черниговской и Донецкой областях — Минэнерго

За минувшие сутки в области зафиксировали 54 удара и 121 взрыв.

Вечером 1 ноября Россия дважды ударила баллистическими ракетами по сельскохозяйственному предприятию на Менщине в Корюковском районе Черниговской области.

Редактор: Виктория Горевая

Теги:   Черниговская область Чернигов Обстрел Дроны Беспилотник Война России против Украины Российская агрессия

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
poster
Сьогодні в Україні з Андрієм Смирновим

Дайджест новин від відповідального редактора журналу NV

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies