В Черниговской области будут судить коллаборантку, поддержавшую преступления россиян 26 марта, 08:38 Женщина одобряла действия российских окупантов в запрещенных соцсетях (Фото:Офис генерального прокурора)

В Прилуцком районе Черниговской области местная жительница уведомлена о подозрении в распространении материалов, оправдывающих действия российских оккупантов.

В Офисе генерального прокурора сообщили, что женщину подозревают в распространении информации, содержащей оправдывание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины (ч. 3 ст. 436-2 УК Украины).

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Следствие установило, что женщина с помощью своей учетной записи в запрещенной социальной сети Одноклассники распространяла видео, на которых говорилось о поддержке захвата территорий Украины и «подвигах» российских военных.

Наличие оправдания и глорифификации военных страны-агрессора подтверждено судебной лингвистической экспертизой

В настоящее время решается вопрос об избрании меры пресечения. Досудебное расследование проводилось следственным отделом Управления СБУ в Черниговской области.