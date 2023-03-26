В Черниговской области будут судить коллаборантку, поддержавшую преступления россиян

26 марта, 08:38
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Женщина одобряла действия российских окупантов в запрещенных соцсетях (Фото:Офис генерального прокурора)

Женщина одобряла действия российских окупантов в запрещенных соцсетях (Фото:Офис генерального прокурора)

В Прилуцком районе Черниговской области местная жительница уведомлена о подозрении в распространении материалов, оправдывающих действия российских оккупантов.

В Офисе генерального прокурора сообщили, что женщину подозревают в распространении информации, содержащей оправдывание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины (ч. 3 ст. 436-2 УК Украины).

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Следствие установило, что женщина с помощью своей учетной записи в запрещенной социальной сети Одноклассники распространяла видео, на которых говорилось о поддержке захвата территорий Украины и «подвигах» российских военных.

Наличие оправдания и глорифификации военных страны-агрессора подтверждено судебной лингвистической экспертизой

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В настоящее время решается вопрос об избрании меры пресечения. Досудебное расследование проводилось следственным отделом Управления СБУ в Черниговской области.

Редактор: Сергей Чудновцев

Теги:   Служба безопасности Украины (СБУ) Черниговская область Одноклассники Война в Украине Офис генерального прокурора Война России против Украины Коллаборационизм

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